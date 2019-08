Prima editie a festivalului Folk Rock Fest Piatra Craiului Zarnesti 2019 va incepe in data de 15 august 2019, ora 10, la km. 5 locatia fiind pe drumul spre zona Plaiul Foii, strada Toplita, orasul Zarnesti, judetul Brasov.

Parcarea se va face langa festival, iar in zona de camping si in interiorul festivalului este interzisa intrarea cu masina.

Accesul la festival se va putea face de la gara din Zarnesti sau din centru orasului cu autobuzul, care va avea statie in 15,16,17 sși 18 august in dreptul zonei de camping.

Campingul va fi separat de zona de desfasurare a festivalului, va avea toalete, dusuri, paza si iluminat.

In zona de camping, ca si in zona de festival, accesul se va face doar pe baza bratarilor de festival, care vor putea fi ridicate de la punctele de primire public, din parcare si de la intrarea in festival.

Programul festivalului in gasiti mai jos :

15 august

Mr Jurjak

The Mono Jacks

Toulouse Lautrec

The Case

NoruNegru

Emeric Imre

Daniel Fat

Hoinarii Craiului

16 august

Vita de Vie

Implant pentru Refuz

Luna Amara

The Different Class

Tapinarii

Bucium

Ovidiu Scridon

Raluca Cismaru

Dinu Olarasu

Ion Marinescu Turla

17 august

Coma

Trooper

Byron

Robin and the Backstabbers

Via Daca

Titus Constantin

Daniel Iancu

Florin Thomits